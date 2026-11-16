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Бывший сотрудник полиции пришел с травматическим пистолетом в больницу во Владивостоке, чтобы разобраться с врачами после госпитализации супруги. Об этом РИА Новости сообщили в краевом управлении МВД.

По данным ведомства, 40-летний житель Артема накануне происшествия узнал, что его жене стало плохо и ее увезли на скорой помощи. Мужчина решил самостоятельно разыскать супругу и выяснить обстоятельства случившегося. Предположительно, он находился в состоянии опьянения и держал в руках предмет, похожий на пистолет.

В соцсетях появились кадры с камер наблюдения, на которых мужчина угрожает предметом, похожим на оружие, медицинскому работнику на улице. После этого сотрудник больницы убегает в здание. На других записях видно, как посетитель ходит по коридорам медучреждения.

Полицейские задержали мужчину и изъяли у него травматический пистолет. В результате происшествия никто не пострадал. В отношении приморца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ ("Хулиганство"). В правоохранительных органах уточнили, что задержанный давно находится на пенсии.

Ранее на западе Москвы сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который в состоянии опьянения устроил стрельбу в квартире. Задержанный угрожал своей супруге ружьем и выстрелил в потолок кухни. Для разбирательства его доставили в отдел полиции.