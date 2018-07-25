Июль в Москве завершится умеренно жаркой погодой

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Июль в столице завершится умеренно жаркой погодой, количество осадков сократится, сообщили в Гидрометцентре России.
По прогнозу синоптиков, небольшие дожди пройдут в некоторых районах города во второй половине текущей недели. Ветер сменит направление с южного на восточное и юго-восточное и принесет более сухой воздух. Уже в четверг городе потеплеет до 25-27 градусов, в пятницу – до 28 градусов, а в субботу столбики термометров покажут 29 градусов.
"Эти дни будут самыми жаркими на текущей неделе. Свежий антициклон со Скандинавии, который придет к выходным, немного ослабит жару в московском регионе", – добавили в Гидрометцентре. Сухая погода установится в городе только в последние дни месяца. При этом продолжится мягкое похолодание до 23–28 градусов днем.
Ранее в центре погоды "Фобос" предсказали, что уже в четверг в столицу вернется 30-градусная жара. Синоптики отметили, что предстоящий период жары окажется самым продолжительным этим летом и продлится до конца месяца.
В связи с повышением температуры в Роспотребнадзоре напомнили о правилах безопасности. Специалисты рекомендовали физические нагрузки и ограничить прогулки в жару. В помещениях следует обеспечить проветривание.
Одежда должна быть легкой, из натуральных тканей светлой расцветки. Обязательно пользоваться головным убором, солнцезащитными очками и зонтиками. От жирной калорийной пищи нужно отказаться полностью, а потребление мяса ограничить.
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