Жара до 30 градусов вернется в столицу с четверга

В четверг, 26 июля, в Москву вернется 30-градусная жара, передает РИА Новости.

Как рассказали в центре погоды "Фобос", с этого дня в городе станет значительно теплее. К выходным дневные температурные показатели поднимутся до 25–30 градусов.

Предстоящий период жары окажется самым продолжительным этим летом. Синоптики полагают, что такая погода может задержаться в столице до конца месяца.

В Роспотребнадзоре порекомендовали снизить физические нагрузки и ограничить прогулки в жару. В помещениях следует обеспечить проветривание.

Для выхода на улицу следует выбирать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки. Обязательно пользоваться головным убором, солнцезащитными очками и зонтиками. От жирной калорийной пищи советуют отказаться, а потребление мяса свести к минимуму.

По прогнозам Гидрометцентра России, температура будет держаться в районе 30 градусов до конца текущей недели и в начале следующей. При этом погода останется ветреной и дождливой.