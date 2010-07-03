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14:07

Рекордная жара ожидается в Москве в выходные

общество погода

14:07

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Температура воздуха в Москве в выходные может подняться до рекордных +33 градусов. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на портал "Метеоновости".

Отмечается, что температура на протяжении всей недели с каждым днем будет увеличиваться до рекордных климатических значений. Пик жары придется на предстоящие выходные.

В среду, 5 июня, температура в городе начнет стремительно повышаться и составит +25..+27 градусов, в четверг будет немного теплее – 28...30 градусов тепла. Уже в пятницу столбики термометров дойдут до +30 градусов, а в субботу температура может подняться до +33 градусов.

"При таком прогнозе самый лучший вариант – провести выходные у водоемов, а не томиться в городе", – подчеркивается в сообщении.

Ранее в столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за высокой пожароопасности на 4 и 5 июня. Синоптики утверждают, что погода потенциально опасна. Горожан призвали ограничить выходы на природу, а также быть предельно осторожными с огнем.

Из-за жары в центрах соцобслуживания и их филиалах открылись "комнаты прохлады", там есть кулеры с водой, кондиционеры и место для досуга. Такие комнаты работают с понедельника по четверг с 09:00 до 20:00, в пятницу до 18:45 и в субботу до 16:00.

Первая неделя июня будет жаркой

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