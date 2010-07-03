В Москве объявили желтый уровень погодной опасности на 4 и 5 июня

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Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе на 4 и 5 июня. В эти два дня будет сохраняться высокая пожароопасность, передает Гидрометцентр.

Синоптики утверждают, что погода потенциально опасна. Температура воздуха в Москве будет повышаться всю неделю, и к выходным воздух прогреется до +30 градусов.

Во вторник, 4 июня, в столице ожидается малооблачная погода без осадков и +26 градусов. Днем столица и область окажутся вблизи центра обширного антициклона.

В центре погоды "Фобос" сообщали ранее, что на этой неделе в Москве будет много солнца, никаких осадков и постепенный рост температуры до уровня жары.

Из-за жары в центрах соцобслуживания и их филиалах открылись "комнаты прохлады", там есть кулеры с водой, кондиционеры и место для досуга. Такие комнаты работают с понедельника по четверг с 09:00 до 20:00, в пятницу до 18:45 и в субботу до 16:00.