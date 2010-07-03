30-градусная жара придет в Москву к выходным

Синоптики предупредили, что на этой неделе температура воздуха в Москве будет расти, а к выходным в город придет 30-градусная жара. Об этом сообщает портал "Метеоновости".
"Уже совсем скоро жара вновь вернется в регион. До конца недели в столице благодаря антициклону ожидается малооблачная погода без осадков", – рассказали метеорологи.
По прогнозам, во вторник станет теплее, но погода по-прежнему будет комфортной. В ночное время столбики термометров покажут плюс 9–14 градусов. Днем ожидается от +21 до +26 градусов. В ночь на среду, 5 июня, будет от +10 до +15 градусов, а днем воздух в столичном регионе может прогреться до 27 градусов, уточнили специалисты.
В четверг, 6 июня, температура воздуха вновь повысится – до плюс 25–30 градусов. А к выходным в городе установится настоящая жара, отмечают синоптики. В частности, в пятницу и субботу зной в столице достигнет +31 градуса. Даже ночью прогнозируют +19 градусов, сказано на портале "Метеоновости".
Ранее сообщалось, что на 3 июня в Москве был объявлен желтый уровень погодной опасности из-за риска возникновения пожаров. В Гидрометцентре России погоду назвали "потенциально опасной" в связи с аномально высокими для начала июня температурами.
"Климат-контроль": какая погода ожидает москвичей в начале июня
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