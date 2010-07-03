"Комнаты прохлады" открылись в Москве в связи с жаркой погодой

В центрах социального обслуживания и их филиалах в связи жаркой погодой открылись "комнаты прохлады". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента труда и социальной защиты населения.
В пресс-службе отметили, что в настоящее время москвичи имеют возможность воспользоваться "комнатой прохлады" в 37 центрах социального обслуживания и 96 их филиалах. В таких комнатах для граждан предоставлены кулеры с водой, кондиционеры и место для досуга.
Всего в течение суток данные комнаты могут посетить более девяти тысяч человек. "Комнаты прохлады" работают с понедельника по четверг с 09:00 до 20:00, в пятницу до 18:45 и в субботу до 16:00.
При этом соцработники активно продолжают работу по мониторингу состояния здоровья жителей, которые состоят на домашнем социальном обслуживании. Москвичей предупреждают о профилактических мерах по снижению негативных последствий жары.
Ранее бесплатную воду начали раздавать из-за жары на семи вокзалах столицы, железнодорожной станции "Тушино", на 28 станциях метро и на Московском центральном кольце (МЦК).
Самым жарким днем весны в Москве стало 29 мая. Термометры показывали на 8–9 градусов выше климатической нормы, воздух прогревался местами до +31 градуса.
По прогнозам синоптиков, в первый день лета погода будет теплой, без существенных осадков. Ночью 1 июня возможен кратковременный дождь. Воздух прогреется до 24 градусов в столице и до 25 градусов – в области.
"Климат-контроль": какая погода ожидает москвичей в ближайшие дни
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.