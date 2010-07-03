"Комнаты прохлады" открылись в Москве в связи с жаркой погодой

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В центрах социального обслуживания и их филиалах в связи жаркой погодой открылись "комнаты прохлады". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента труда и социальной защиты населения.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время москвичи имеют возможность воспользоваться "комнатой прохлады" в 37 центрах социального обслуживания и 96 их филиалах. В таких комнатах для граждан предоставлены кулеры с водой, кондиционеры и место для досуга.

Всего в течение суток данные комнаты могут посетить более девяти тысяч человек. "Комнаты прохлады" работают с понедельника по четверг с 09:00 до 20:00, в пятницу до 18:45 и в субботу до 16:00.

При этом соцработники активно продолжают работу по мониторингу состояния здоровья жителей, которые состоят на домашнем социальном обслуживании. Москвичей предупреждают о профилактических мерах по снижению негативных последствий жары.

Ранее бесплатную воду начали раздавать из-за жары на семи вокзалах столицы, железнодорожной станции "Тушино", на 28 станциях метро и на Московском центральном кольце (МЦК).

Самым жарким днем весны в Москве стало 29 мая. Термометры показывали на 8–9 градусов выше климатической нормы, воздух прогревался местами до +31 градуса.

По прогнозам синоптиков, в первый день лета погода будет теплой, без существенных осадков. Ночью 1 июня возможен кратковременный дождь. Воздух прогреется до 24 градусов в столице и до 25 градусов – в области.

