Весна в Москве оказалась почти на 3 градуса теплее нормы

Средняя температура воздуха в Москве весной оказалась на 2,8 градуса выше климатической нормы. Май оказался теплее обычного на 3,4 градуса, рассказали "Интерфаксу" в столичном метеобюро.
За три весенних месяца выпало 98 миллиметров осадков, при средней норме в 129 миллиметров. Апрель в Москве стал самым засушливым за последние почти 100 лет – за месяц выпало лишь 8,6 миллиметра осадков при норме в 44.
В мае на ВДНХ выпало 54 миллиметра дождей, что составляет 106% от нормы.
Самым жарким днем весны в Москве стало 29 мая. Термометры показывали на 8–9 градусов выше климатической нормы, воздух прогревался местами до +31 градуса.
По прогнозам синоптиков, в первый день лета погода будет теплой, без существенных осадков. Ночью 1 июня возможен кратковременный дождь. Воздух прогреется до 24 градусов в столице и до 25 градусов – в области.
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