Весна в Москве оказалась почти на 3 градуса теплее нормы

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Средняя температура воздуха в Москве весной оказалась на 2,8 градуса выше климатической нормы. Май оказался теплее обычного на 3,4 градуса, рассказали "Интерфаксу" в столичном метеобюро.

За три весенних месяца выпало 98 миллиметров осадков, при средней норме в 129 миллиметров. Апрель в Москве стал самым засушливым за последние почти 100 лет – за месяц выпало лишь 8,6 миллиметра осадков при норме в 44.

В мае на ВДНХ выпало 54 миллиметра дождей, что составляет 106% от нормы.

Самым жарким днем весны в Москве стало 29 мая. Термометры показывали на 8–9 градусов выше климатической нормы, воздух прогревался местами до +31 градуса.

По прогнозам синоптиков, в первый день лета погода будет теплой, без существенных осадков. Ночью 1 июня возможен кратковременный дождь. Воздух прогреется до 24 градусов в столице и до 25 градусов – в области.