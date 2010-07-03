Синоптики рассказали о погоде в начале лета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

В столице лето начнется с теплой погоды без существенных осадков. По прогнозам синоптиков, в начале следующего месяца жары не ожидается, говорится на портале "Метеоновости".

1 июня в ночные часы возможен кратковременный дождь, температура воздуха в городе – плюс 13–15, по области – 10–15 градусов тепла. Днем осадков не ожидается, воздух прогреется до 24 градусов в столице и до 25 градусов в области.

2 июня погода существенно не изменится, небольшой кратковременный дождь может пройти во второй половине дня.

Синоптики отмечают, что понижение температуры воздуха и ночью, и днем сделает погоду в городе комфортной.

По данным синоптиков, в последний день мая столицу пересечет холодный фронт северного циклона с дождями и грозами.

В столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности из-за риска возникновения пожаров.

Ранее метеорологи предупредили, что 30 мая в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности. Будет дуть южный ветер со скоростью 4–6 метров в секунду. Атмосферное давление низкое – 748 миллиметров ртутного столба.

Среда в Москве стала самым жарким днем весны. Термометры показывали на 8–9 градусов выше климатической нормы, воздух прогревался местами до +31 градуса.