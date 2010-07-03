Среда в Москве стала самым теплым днем весны

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Среда, 29 мая, в Москве стала самым теплым днем с начала весны. Об этом сообщает центр погоды "Фобос".

К 13:00 столбики термометра поднялись до 28,7 градуса. Вчерашний максимум – 28,4 градуса.

Названная цифра не окончательная: прогрев воздуха продолжается. Итоговые данные станут известны после 21:00.

В ГУ МЧС по столице предупредили о сильной жаре 29 мая. В "Фобосе" уточнили, что сегодняшние показатели окажутся на 8–9 градусов выше нормы. Они доберутся до отметки 29–31 градуса в Москве и до 26–31 – в Подмосковье.

"Мосгорсправка": как защититься от жары

Спасатели советуют избегать перегрева на солнце, использовать светлую одежду и головной убор и пить больше воды. Из-за жары каждые два часа столичные улицы промывает более 700 единиц техники. Продолжается и основная мойка дорог, которую проводят по ночам с 23:00 до 7:00.

Главный внештатный специалист департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников рекомендует в жару ограничить употребление мяса и стараться меньше пить кофе и сладкие напитки. Питаться лучше менее калорийной пищей, уточнил он.

И. о. директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев рассказал, что летом в регионе температура тоже будет около или выше нормы. По его словам, среднесуточные показатели для июня в Москве, по многолетним исследованиям, составляют 17 градусов, для июля – 19,2 градуса, для августа – 17 градусов.

Синоптик добавил, что в последних числах мая погода уже позволит купаться в водоемах. Пока прогревается только верхний слой воды, но погода стоит по-настоящему летняя. В то же время он считает, что стоит дождаться официального открытия купального сезона.