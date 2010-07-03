Среда в Москве станет самым жарким днем весны

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Среда, 29 мая, станет самым теплым днем с начала весны в столице, сообщает центр погоды "Фобос".

День будет преимущественно солнечным и сухим. Температура окажется аномально высокой – на 8–9 градусов выше нормы.

Воздух прогреется до 29–31 градуса в Москве и до 26–31 – в Подмосковье. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

И. о. директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев рассказал, что в летом в столичном регионе температура тоже будет около или выше нормы. По его словам, среднесуточные показатели для июня в Москве, по многолетним исследованиям, составляют 17 градусов, для июля – 19,2 градуса, для августа – 17 градусов.

Завлабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что после аномальной жары могут прийти торнадо и смерчи. Однако главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова ответила, что смена погоды к концу недели не будет такой контрастной, чтобы вызвать такие явления.

Киктев пояснил, что прогнозируются они не за неделю, а только "ближе к делу". Кроме того, в России смерчи редки, в отличие от США.