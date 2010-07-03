Синоптики усомнились в появлении смерчей в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

И. о. директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев прокомментировал сообщения об угрозе смерчей и торнадо в Москве из-за зноя. По его словам, прогнозируются подобные погодные явления не за неделю, а только "ближе к делу".

"Шквалы, смерчи прогнозировать за неделю и дальше вперед – наверное, это дело неблагодарное. Это очень короткоживущие явления, прогнозировать их появление можно только ближе к делу", – заявил Киктев.

Он отметил, что это редкие в России явления, в отличие от США.

"На территории нашей страны смерчи образуются гораздо реже, практически на два порядка. Это редкое явление. И сейчас говорить, что начнутся смерчи через неделю, через десять дней рановато", – сказал метеоролог.

Ранее климатолог Владимир Семенов отметил, что после аномальной жары на этой неделе в Москве возможны торнадо, смерчи и шквалы. Он добавил, что в течение лета такие опасные природные явления могут формироваться в регионе после затяжной жары – на 10 и более дней.

Самым опасным периодом специалист назвал конец мая и начало июня. Однако вероятность возникновения подобных явлений сохраняется до сентября–октября.

Киктев также рассказал, что жители столичного региона в ближайшем будущем смогут получать более точный и детализированный прогноз благодаря новой разработке. Новый проект предполагает развитие наблюдательной сети, передает ИА "НСН".

Планируется установить 43 наземные метеорологические станции в Московской области на территории Москвы, порядка 120 пунктов наблюдений на вышках мобильной связи. Будет развиваться система численного прогноза для Москвы и Подмосковья с пространственной детализацией меньше одного километра. Ожидается, что улучшатся прогнозы на сверхкраткие и краткие сроки.

Киктев поделился прогнозом на лето в столице. Он пояснил, что температура будет держаться около нормы или выше. Уже сегодня, 28 мая, воздух в городе прогрелся до 26,9 градуса.

Сообщения о торнадо также опроверг главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сообщения о смерчах и торнадо абсолютно беспочвенные и бестолковые. Зной усиливается, но условий для формирования даже простых гроз и ливней нет. А если нет облаков, то и торнадо со смерчами неоткуда взяться", – цитирует Тишковца RT.