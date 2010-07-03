Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

В Москве зафиксирован самый теплый день с начала года. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на метеобюро города.

Воздух в городе к 13:00 прогрелся до 26,9 градуса, что является абсолютным рекордом для мая за всю историю метеонаблюдений. Температурный рекорд для 28 мая был установлен в 2007 году, тогда столбики термометров дошли до 33 градусов тепла.

Предыдущий температурный максимум в нынешнем году был установлен 22 мая, в этот день температура в городе прогрелась до 26,4 градуса.

Ранее сообщалось, что среднемесячная температура в мае за последние 100 лет выросла в Москве больше чем на три градуса. Летние месяцы также потеплели, примерно на два-три градуса в среднем.

В середине этой недели в Москве ожидается аномальная 30-градусная жара. Это превышает многолетние значения примерно на четыре-пять градусов.

Однако после этого в столицу могут прийти торнадо и смерчи. Метеорологи говорят, что такие природные явления стоит ожидать в конце мая и в самом начале июня.