Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве на 29 мая

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Желтый уровень погодной опасности объявлен в московском регионе на среду, 29 мая. В это время будет сильный ветер, и есть риск возникновения природных пожаров. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

По прогнозам синоптиков, в конце мая в столичном регионе будет жарко. Температура воздуха может достичь +30 градусов.

После аномально жаркой погоды в Москву могут прийти шквалы, торнадо и смерчи. Вероятность возникновения этих природных явлений сохраняется до сентября–октября.

