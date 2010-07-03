Торнадо и смерчи могут прийти в столицу после аномальной жары

Шквалы, торнадо и смерчи могут ждать столичный регион после аномальной жары, рассказал завлабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.
"Сейчас у нас еще достаточно влажная земля, и такой период жары приведет к сильному испарению и накоплению влаги в атмосфере. То есть атмосфера накопит больше скрытой энергии, которая может выделиться в случае прихода холодного фронта, и могут сформироваться торнадо, смерчи, шквалы", – объяснил он Агентству "Москва".
По словам специалиста, в течение лета такие опасные природные явления могут формироваться в Москвы и области после затяжной жары – на 10 и более дней. Самым опасным периодом он назвал конец мая и начало июня.
Однако вероятность возникновения подобных явлений сохраняется до сентября–октября. В этот период похолодает и атмосфера станет более устойчивой.
Семенов отметил, что среднемесячная температура мая за последние 100 лет выросла в Москве больше чем на три градуса, летние месяца также потеплели на два–три градуса.
"Если брать тренд за последние 100 лет, тут потепление будет непрерывное за все сезоны. В мае – больше чем на три градуса, в июне – на два, июле – на три и в августе – на два градуса. За последние 30 лет в мае среднемесячная температура выросла почти на четыре градуса", – уточнил он.
В центре погоды "Фобос" сообщили, что днем в среду можно рассчитывать на 30-градусную жару. Научный руководитель Гидрометцентра предупредил о жаре в 32 градуса.
В четверг сохранится аналогичная температура, но повысится вероятность грозовых ливней. В конце рабочей недели дождей и гроз станет больше, а жара немного спадет.
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