Жителей столичного региона предупредили о риске возникновения пожаров

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столичном регионе на вторник, 28 мая, объявлен желтый уровень погодной опасности из-за риска возникновения природных пожаров, сообщает Гидрометцентр России.

Такой уровень означает, что погода потенциально опасна. В таких условиях жителям рекомендуют не ходить в лес разводить костры. Также опасно жечь мусор на садовых и дачных участках или вблизи леса.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала, что температура воздуха в центральных регионах европейской части России начнет повышаться уже с 28 мая.

Циклоны будут находиться на севере европейской территории, блокируя поступление холодного воздуха из северных широт. С 29 мая по 2 июня возможны кратковременные дожди, а температура повысится до +30 градусов и выше.

