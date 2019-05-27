Синоптики рассказали, с какой погоды начнется лето

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Температура воздуха в центральных регионах европейской части России начнет повышаться уже с 28 мая, и в середине недели установится 30-градусная жара. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

Она подчеркнула, что в центральных областях начнется не только календарное, но и климатическое лето. Циклоны будут находиться на севере европейской территории, блокируя поступление холодного воздуха из северных широт.

Теплый же воздух будет поступать с востока Европы или с восточного Средиземноморья, благодаря этому установится антициклон. В частности, в Москве и области в понедельник, 27 мая, осадков не будет, днем ожидается 20–22 градуса и ветер.

Во вторник, 28 мая, местами пройдет небольшой дождь, зато воздух погреется уже до 22–27 градусов. С 29 мая по 2 июня возможны кратковременные дожди, а температура повысится до +30 градусов и выше.

Накануне сообщалось, что 29 мая в столицу придет жара. Как отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, такая погода соответствует июльским показателям, причем "где-нибудь в Турции". Тепло сохранится вплоть до 1 июня.

Вильфанд напомнил, что такая жаркая погода в конце мая наблюдается в Москве не впервые. К примеру, 30-градусная жара была в столице в период с 27 по 31 мая 2007 года.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе из-за высокой пожароопасности. В таких условиях жителям рекомендуют не ходить в лес разводить костры. Также опасно жечь мусор на садовых и дачных участках или вблизи леса.

