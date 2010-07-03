Желтый уровень опасности продлен на понедельник

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе с 21:00 26 мая, передает телеканал Москва 24.

Повышенный уровень объявлен из-за высокой пожароопасности.

В таких условиях жителям рекомендуют не ходить в лес, разводить там костры. Также опасно жечь мусор на садовых и дачных участках или вблизи леса.

Запрещается бросать в лесу горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую золу. Также не следует оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал.

Нельзя оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла и другой мусор.

Ранее сообщалось, что в последнее воскресенье весны, 26 мая, в столице ожидается облачная погода с прояснениями, дождь и гроза. Зато воздух днем в Москве прогреется до 22–24 градуса тепла, по области – до 21–26. Ветер западный будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. При грозе возможны порывы до 12–17 метров в секунду.

Синоптики объявили на 26 мая желтый уровень опасности из-за ветра и дождей с грозами.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на следующей неделе в Москве установится июльская жара.

Метеоролог отметил, что уже во вторник в Россию придет теплый атмосферный фронт. В среду и четверг температура воздуха в столице дойдет до 28 градусов тепла, а в Подмосковье – до +29 градусов. При этом возможны небольшие осадки.