Москвичам пообещали июльскую жару в конце мая

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Июльская жара придет в Москву на следующей неделе. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Романа Вильфанда.

Метеоролог отметил, что уже во вторник в Россию придет теплый атмосферный фронт. "Небольшая облачность, яркое солнце - все эти факторы приведут к росту температуры", – сообщил Вильфанд.

В среду и четверг температура воздуха в столице дойдет до 28 градусов тепла, а в Подмосковье – до +29 градусов. При этом возможны небольшие осадки.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что столичный регион находится под влиянием теплого атмосферного фронта. В воскресенье ожидается до +25 градусов. Возможны осадки, при этом на 26 мая в Гидрометцентре объявили желтый уровень погодной опасности.

