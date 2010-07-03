Москвичам пообещали июльскую жару в конце мая

Июльская жара придет в Москву на следующей неделе. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на научного руководителя Романа Вильфанда.
Метеоролог отметил, что уже во вторник в Россию придет теплый атмосферный фронт. "Небольшая облачность, яркое солнце - все эти факторы приведут к росту температуры", – сообщил Вильфанд.
В среду и четверг температура воздуха в столице дойдет до 28 градусов тепла, а в Подмосковье – до +29 градусов. При этом возможны небольшие осадки.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что столичный регион находится под влиянием теплого атмосферного фронта. В воскресенье ожидается до +25 градусов. Возможны осадки, при этом на 26 мая в Гидрометцентре объявили желтый уровень погодной опасности.
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