Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за непогоды

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Гидрометцентр РФ объявил на воскресенье желтый уровень погодной опасности в Москве из-за сильного ветра, дождя и грозы.

"Степень интенсивности опасных явлений: желтый – погода потенциально опасна", – говорится в прогностической карте. Предупреждение будет действовать с 21:00 субботы, 25 мая, в течение суток.

В субботу, 25 мая, в течение дня в столичном регионе ожидаются переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы. Ветер юго-восточный, порывы могут достигать 15 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, атмосферное давление в столице понизится и составит 742 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в столице в последних числах мая средняя суточная температура воздуха в городе превысит значения июля. С 28 мая ожидается потепление, особенно в дневные часы. Воздух в городе прогреется до 20-24 градусов.