Дожди и до 22 градусов тепла ожидается в столичном регионе 25 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В субботу, 25 мая, в столичном регионе ожидаются переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы. Воздух в дневные часы прогреется до 22 градусов, говорится на портале "Метеоновости".
Ветер подует юго-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду, а при грозе его порывы могут достигать 15 метров в секунду.
По прогнозам синоптиков, атмосферное давление в столице еще понизится и в середине дня составит 742 миллиметров ртутного столба.
А вот настоящая июльская жара ожидает москвичей в последних числах мая. 29 числа местами пройдут небольшие дожди, воздух прогреется до 27–28 градусов, а в последних числах месяца температура может подняться и до плюс 30.
Синоптики прогнозируют, что в понедельник, 27 мая, при переменной облачности существенных осадков не ожидается. Ночью будет прохладно – 10–12 градусов, а днем воздух прогреется до 20 градусов.
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