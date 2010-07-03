Москвичам пообещали июльскую жару

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В столице в последних числах мая ожидается, что средняя суточная температура воздуха в городе превысит значения июля, говорится на сайте "Метеоновости".

"Настоящая жара придет в столицу в конце мая: 29 числа местами пройдут небольшие дожди, воздух прогреется до 27–28 градусов, а в последних числах месяца температура может подняться и до плюс 30", – говорится в сообщении.

Синоптики прогнозируют, что в понедельник, 27 мая, при переменной облачности существенных осадков не ожидается. Ночью будет прохладно – 10–12 градусов, а днем воздух прогреется до 20 градусов.

С 28 мая ожидается потепление, особенно в дневные часы. Воздух в городе прогреется до 20–24 градусов.

Синоптики отмечают, что в последних числах месяца температура может подняться до плюс 30 градусов.

В пятницу, 24 мая, столичный регион окажется под влиянием скандинавского антициклона.

Максимальная температура воздуха днем составит 18–22 градуса тепла. Будет дуть восточный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду. Этот день обещает быть самым холодным на этой неделе.