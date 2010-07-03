"Утро": Скандинавский антициклон пришел в Москву

Переменная облачность без осадков ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу. 24 мая столичный регион окажется под влиянием скандинавского антициклона, передает портал "Метеоновости".

Синоптики отмечают, что температурно-влажностный и кислородный режим находятся в пределах климатических значений.

Максимальная температура воздуха составит 18–22 градуса тепла. Будет дуть восточный ветер скоростью 5–10 метров в секунду. Этот день обещает быть самым холодным на этой неделе.

Атмосферное давление составит 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 30 процентов.

Ранее сообщалось, что в последние выходные мая жителей столицы ожидает пасмурная погода с дождями и грозой.

