Москву ждут пасмурные выходные с дождями и грозами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пасмурная погода с дождями и грозой ожидает жителей столицы в последние выходные мая. Об этом сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, днем в субботу и воскресенье воздух в Москве прогреется до плюс 20–22 градусов, а по области – от +17 до +22 градусов. При этом погода будет неустойчивой, предупредила синоптик. Если 25 мая кратковременные дожди возможны лишь местами, то 26 мая они пройдут "практически повсеместно". Также "не исключено развитие грозы", добавила Позднякова.

Как отметила метеоролог, при грозе порывы ветра могут набирать скорость до 15 метров в секунду. При этом, по мнению Поздняковой, у дождливой погоды есть и положительная сторона: осадки снизят класс пожарной опасности в регионе. Она напомнила, что "некоторые районы Московской области страдают от недостатка влаги, еще не везде месячная норма осадков выполнена".

Ранее синоптики предупредили, что 23 мая в столичный регион придут гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду. По данным Московского метеобюро, такая погода продержится в городе до 20:00. Автомобилистам посоветовали не ставить машины под рекламными щитами и деревьями.

Специалисты центра погоды "Фобос" назвали минувшую среду самым теплым днем в столице с начала года. 22 мая воздух в городе прогрелся до рекордных 26,4 градуса.