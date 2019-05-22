Синоптики рассказали, каким будет лето в этом году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Специалисты Гидрометцентра рассказали, каким будет лето в этом году.

По словам синоптиков, в последнее время нередко говорят о смягчении климата средней полосы России из-за глобального потепления. "Действительно, весь прошлый год можно назвать теплым. И нынешняя зима оказалась не суровой, а март 2019 года вообще вошел в число самых теплых первых весенних месяцев на территории России за все время метеонаблюдений", – подчеркнул научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он также отметил непривычно высокие температурные показатели апреля и мая.

Тем не менее, считает Вильфанд, нельзя судить о погодных изменениях по одному или даже двум годам. В частности, в мае 2007 года были отмечены еще более теплые дни. Тогда пять дней подряд температура поднималась выше 31 градуса, напомнил метеоролог.

Как подчеркнул Вильфанд, утверждения о том, будто "после суровой зимы обязательно наступит жаркое лето или после мягкой зимы стоит ждать прохладное лето", – не научные факты, а всего лишь человеческая логика. На самом деле вслед за суровой зимой может прийти как очень теплое, так и очень холодное лето, отметил синоптик.

Он также уточнил, что глобальное потепление – волнообразный процесс, поэтому холодные годы чередуются с теплыми. "Климат – масштабная величина, поэтому чтобы вывести стойкую тенденцию, период потепления должен длиться не один десяток лет", – цитирует научного руководителя Гидрометцентра "Российская газета". По прогнозам, как пообещали в Гидрометцентре, начало лета на большей части России будет теплым – со средними температурами выше нормы.

Ранее синоптики заявили о приходе в Москву климатического лета уже в мае. Они пояснили, что в этом году последний месяц весны отличается аномально высокой температурой воздуха. Так, в период с 1 по 19 мая средняя суточная температура 11 раз поднималась выше 15 градусов, отметили на портале "Метеоновости".