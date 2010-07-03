Дожди и грозы ожидаются в столице с четверга

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столицу в четверг при прохождении холодного фронта вернутся дожди и грозы. При этом похолодает несущественно – температура приблизится к климатической норме, сообщили Агентству "Москва" в центре погоды "Фобос".

В городе ожидается около 21 градуса тепла, в Московской области – до 23 градусов.

"Но произойдет смена воздушных масс – при прохождении холодного фронта образуются сильные дожди, грозы вполне вероятны, хотя они будут непродолжительными", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что такая погода продержится до конца недели.

Во вторник, 21 мая, в Московской области возможны кратковременные дожди. В среду существенных осадков не предвидится.

Ранее синоптики рассказали о заморозках, которые ожидаются в нескольких регионах России в начале недели. Понижение температуры до минус 1–3 градусов прогнозируется в Тверской, Костромской, Вологодской, Ярославской, Ивановской, Свердловской, Челябинской, Курганской областях, в Пермском крае и в Поволжье.

Сильные дожди с грозами пройдут на Алтае, в Хабаровском крае и Амурской области, в Приморье и в Чечне. А вот на Камчатке, на юге Бурятии, в Архангельской области, на юго-западе Ростовской области, на востоке Оренбургской и в Томской областях, напротив, сохранится высокая пожарная опасность.