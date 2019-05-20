В Гидрометцентре рассказали о заморозках в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Синоптики рассказали о заморозках, которые ожидаются в нескольких регионах России в начале недели. Об этом "Российской газете" сообщил руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев.
По его словам, понижение температуры до минус 1–3 градусов прогнозируется в Тверской, Костромской, Вологодской, Ярославской, Ивановской, Свердловской, Челябинской, Курганской областях, в Пермском крае и в Поволжье.
Сильные дожди с грозами пройдут на Алтае, в Хабаровском крае и Амурской области, в Приморье и в Чечне. А вот на Камчатке, на юге Бурятии, в Архангельской области, на юго-западе Ростовской области, на востоке Оренбургской и в Томской областях, напротив, сохранится высокая пожарная опасность.
Что касается Москвы, начало недели будет без осадков. Днем 20 мая потеплеет до 23–25 градусов, ветер будет слабый. 21 мая будет облачно, но без существенных осадков. Ночью ожидается 7–12 градусов, днем – до плюс 25.
В среду к Москве с запада приблизится атмосферный фронт, поэтому возможен небольшой кратковременный дождь. Ночью столбики термометров покажут плюс 12 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 27.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в столице погода в первые три дня рабочей недели будет по-летнему жаркой, а с 23 мая начнется похолодание.
"Утро": низкое атмосферное давление ожидается в Москве 20 мая
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.