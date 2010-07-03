Минувшая среда стала самым теплым днем в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Минувшая среда, 22 мая, стала самым теплым днем в столице с начала года, сообщает Агентство "Москва".

По данным центра погоды "Фобос", в этот день воздух в городе прогрелся до 26,4 градуса. "Это максимальный показатель этой весны", – говорится в сообщении.

23 мая в Москве снова будет тепло. Столбики термометров покажут +23... +25 градусов, но при этом пройдут ливни и местами гроза. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 12–17 метров в секунду.

Синоптики также отмечают, что атмосферное давление понизится и составит 740 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 50 процентов.

Гидрометцентр ранее объявил 23 мая желтый уровень погодной опасности. Автомобилистов призвали быть внимательными при выборе места для парковки и не оставлять машины рядом с деревьями и широкоформатными конструкциями.

