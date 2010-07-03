Автомобилистов призвали не оставлять машины рядом с деревьями из-за грозы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В столице в четверг, 23 мая, ухудшится погода. Водителям не советуют оставлять машины рядом с деревьями. Об этом заявил "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

"Завтра, 23 мая, по прогнозам синоптиков в столице ожидается ухудшение погодных условий. В городе пройдут дожди и грозы, порывы ветра будут достигать 12-17 метров в секунду. ГКУ "АМПП" просит автомобилистов быть внимательными при выборе места для парковки и не оставлять автомобили рядом с деревьями и широкоформатными конструкциями", – сказано в сообщении.

В случае вопросов можно обратиться к контролерам на парковках или в единый контакт-центр "Московский транспорт", добавил АМПП.



Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве на 23 мая. В городе будет сильный ветер и гроза, сообщал ранее Гидрометцентр.