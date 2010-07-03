Холодный фронт с волнами в четверг накроет Москву

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Кратковременные дожди, местами гроза и до 24 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в четверг, 23 мая.

"Предстоящим днем столица и область окажутся под влиянием холодного фронта с волнами", – передает портал "Метеоновости".

Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 12-17 метров в секунду.

Синоптики также отмечают, что атмосферное давление понизится и составит 740 миллиметров ртутного столба.

Относительная влажность воздуха около 50 процентов. Гидрометцентр ранее объявил 23 мая желтый уровень погодной опасности.

Автомобилистов призвали быть внимательными при выборе места для парковки и не оставлять машины рядом с деревьями и широкоформатными конструкциями.

