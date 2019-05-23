Гроза надвигается на Москву

Фото: портал мэра и правительтсва Москвы

В четверг, 23 мая, в столичном регионе ожидается резкое ухудшение погоды. По прогнозам синоптиков, в городе и Подмосковье возможны дождь, гроза и ветер, порывы которого могут достигать 15 метров в секунду, передает "Интерфакс" со ссылкой на метеобюро Москвы.

С 15:00 в столице ожидается кратковременные дожди, местами грозы и град. По данным главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, такая погода продержится до 20:00.

"Зона холодного фронта уже приблизилась к московской области, уже на севере области процесс начался, и станция "Дмитров" уже в 12.00 отметила град", – приводит слова Поздняковой РИА Новости.

Она отметила, что холодный фронт надвигается на столицу.

По словам синоптика, на территории Москвы может выпасть от 3 до 8 миллиметров осадков.

"Основной пик осадков мы ждем с 15.00 до 20.00", – добавила Позднякова.

В связи с ожидаемой грозой автомобилистов призвали к бдительности. По данным Центра организации дорожного движения, на некоторые районы столицы обрушится гроза с сильным ветром.

Водителям напомнили, что стоит избегать парковки под щитами с рекламой и деревьями.

Ранее синоптики пообещали кратковременные дожди и местами грозу в четверг, 23 мая. Предстоящим днем столица и область окажутся под влиянием холодного фронта с волнами.

Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 12–17 метров в секунду. Атмосферное давление понизится и составит 740 миллиметров ртутного столба.