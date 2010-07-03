ЦОДД призвал водителей к бдительности из-за грозы

Автомобилистов призывают к бдительности из-за ожидаемой в столице грозы. Об этом говорится в Twitter Центра организации дорожного движения.
"На некоторые районы Москвы сегодня обрушится гроза с сильным ветром. Не теряйте бдительности на дороге. Не паркуйтесь под рекламой и деревьями. А увидите последствия стихии в виде упавших знаков или неработающих светофоров, поспасайте немного мир – позвоните 3210", – говорится в сообщении.
Ранее синоптики пообещали кратковременные дожди и местами грозу в четверг, 23 мая. Предстоящим днем столица и область окажутся под влиянием холодного фронта с волнами.
Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 12–17 метров в секунду. Синоптики также отмечают, что атмосферное давление понизится и составит 740 миллиметров ртутного столба.
Относительная влажность воздуха около 50 процентов. Гидрометцентр ранее объявил 23 мая желтый уровень погодной опасности.
Автомобилистов призвали быть внимательными при выборе места для парковки и не оставлять машины рядом с деревьями и широкоформатными конструкциями.
Желтый уровень погодной опасности объявлен в столице 23 мая
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