Летние веранды призвали закрыть из-за непогоды

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Владельцам кафе посоветовали закрыть летние веранды в связи с грозой и сильным ветров, которые ожидаются в Москве 23 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичный департамент торговли и услуг.

Работников предприятий общепита предупредили об ухудшении погодных условий и ветре с порывами до 17 метров в секунду. Их также попросили укрепить все конструкции и закрыть зонты летних веранд.

Ранее сообщалось, что непогода задержится в Москве до вечера четверга.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, за сутки в столице может выпасть до 15% месячной нормы осадков или от пяти до 10 миллиметров. Дождливая погода ждет горожан и на следующей неделе.

