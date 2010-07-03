Москвичей предупредили о граде, грозе и сильном ветре до вечера

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Град с грозой и порывистым ветром надвигаются на столицу, предупреждают в МЧС РФ.

Погода испортится с 14:00 с сохранением до вечера. Начиная с ЗелАО, с дальнейшим распространением на всю территорию города, ожидаются гроза и сильный дождь. Порывы ветра при грозе будут достигать 12–17 метров в секунду.

В таких погодных условиях автомобилистам советуют ездить медленно и осторожно, соблюдая дистанцию. Машины нужно парковать вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не прятаться под деревьями.

В ЦОДД призвали автомобилистов к бдительности из-за ожидаемой в столице грозы. Если же москвичи увидят на дорогах последствия стихии в виде упавших знаков или неработающих светофоров, следует позвонить по номеру 3210.

Ранее синоптики пообещали кратковременные дожди и местами грозу в четверг, 23 мая. Предстоящим днем столица и область окажутся под влиянием холодного фронта.

Будет дуть северо-западный ветер со скоростью 5–10 метров в секунду, при грозе возможны порывы до 12–17 метров в секунду. Синоптики также отмечают, что атмосферное давление понизится и составит 740 миллиметров ртутного столба.

Относительная влажность воздуха около 50 процентов. Гидрометцентр ранее объявил 23 мая желтый уровень погодной опасности.