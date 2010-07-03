Выше нормы поднимется температура в Москве и области летом

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Температура около и выше нормы установится в Москве и Подмосковье летом, рассказал и. о. директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев. Об этом сообщает ИА "НСН".

По его словам, среднесуточная температура для июня в столице, по многолетним исследованиям, составляет плюс 17 градусов, для июля – 19,2 градуса, для августа – 17 градусов.

Уже сегодня, 28 мая, воздух в городе прогрелся до 26,9 градуса. Это самый теплый день с начала года. Ожидается, что на этой неделе столбики термометров поднимутся до 30 градусов. Такие показатели превышают многолетние значения примерно на четыре-пять градусов.

В четверг сохранится аналогичная температура, но повысится вероятность грозовых ливней. В конце рабочей недели дождей и гроз станет больше, а жара немного спадет.

После аномальной жары не исключены торнадо и смерчи, рассказал завлабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов. Самым опасным периодом в этом плане он назвал конец мая и начало июня. Однако вероятность возникновения подобных явлений сохраняется до сентября–октября.

Показатели выше нормы прогнозируют летом по всей России. Кроме того, стоит готовиться к переменчивой погоде, добавил Киктев.

Большинство прогнозов сходятся на том, что температурные отметки в стране превысят климатическую норму на востоке, северо-востоке и на Европейской территории. В Центральных регионах и в Сибири они могут быть ниже.

Синоптик подчеркнул, что 2019 год по температурному фону существенно ниже 2018-го. Он уточнил, что летняя погода достаточно неустойчива в России. Для этого сезона характерны ливневые дожди, шквалистые ветры, которые перемежаются с жаркой погодой.