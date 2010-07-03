Синоптики развеяли опасения насчет смерчей в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Смена погоды к концу недели не будет такой контрастной, чтобы вызвать смерчи. Об этом заявила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Синоптик отметила, что в ближайшие дни температура воздуха в столице будет выше, чем в июле, приблизившись к отметке +30 градусов. При этом, добавила она, "к концу недели у нас произойдет смена климатического фона". "Однако атмосферный фронт не настолько контрастный, чтобы вызвать такие явления, как смерч. Вот это все что я могу сказать на ближайший период смены погоды. Что будет летом, сказать сложно", − пояснила Позднякова.

Смерчи образуются при резкой смене погоды, например, когда после 30 градусов резко холодает до 20 градусов, уточнила синоптик. По ее словам, подобные процессы отмечаются каждое лето, но и тогда смерчи образуются далеко не всегда.

"Последний раз, насколько я помню, это было в 1998 году, и то это был не смерч, а сильный шквалистый ветер на холодном фронте. Тогда пострадали рекламные щиты, кресты на церкви", − рассказала Позднякова. "Более сильного ветра при смене характера погоды я не помню", − призналась она.

Ранее завлабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил журналистам, что на смену аномальной жаре могут прийти торнадо и смерчи. Конец мая и начало июня он назвал наиболее вероятным временем возникновения этих опасных природных явлений.

В ответ и. о. директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев подчеркнул, что смерчи − "очень короткоживущие явления", поэтому прогнозировать их заранее сложно. При этом он напомнил, что в России, в отличие от США, смерчи случаются редко.