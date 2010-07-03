Более 700 единиц техники промывает улицы столицы из-за жары

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Каждые два часа столичные улицы промывает более 700 единиц техники из-за жары.

"Регулярность мойки столичных дорог, норма поливов, а также частота проведения поливов определяется регламентом по комплексному содержанию объектов улично-дорожной сети Москвы", – сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГБУ "Автомобильные дороги".

Также в городе орошают воздух – струи воды поливомоечной техники направляются вверх, охлаждая таким образом не только дороги, но и воздух, который нагревается от асфальта.

Кроме того, в городе продолжают основную мойку дорог, которую проводят по ночам с 23:00 до 7:00.

По прогнозам синоптиков, днем 29 мая воздух в столице местами прогреется до 30–31 градуса. Москвичам рекомендовали избегать перегрева на солнце, носить светлую одежду и головной убор, а также пить больше воды.

Центр погоды "Фобос" отмечал, что среда может стать самым теплым днем весны в городе. Столбики термометров окажутся на 8–9 градусов выше нормы. Будет преимущественно солнечно и сухо.

"Мосгорсправка": как защититься от жары

И. о. директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев рассказал, что летом в столичном регионе температура тоже будет около или выше нормы. По его словам, среднесуточные показатели для июня в Москве, по многолетним исследованиям, составляют 17 градусов, для июля – 19,2 градуса, для августа – 17 градусов.

Завлабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что после аномальной жары могут прийти торнадо и смерчи. Однако главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова же считает, что смена погоды к концу недели не будет настолько контрастной. Киктев добавил, что прогнозируются такие явления не за неделю, а только "ближе к делу".

В последних числах мая в Москве погода уже позволит купаться в водоемах. Пока прогревается только верхний слой воды, но погода стоит по-настоящему летняя. В то же время и. о. директора Гидрометцентра призвал дождаться официального открытия купального сезона.