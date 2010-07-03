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12:30

Более 100 зон отдыха у воды откроют в Москве 1 июня

город парки

12:30

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

108 зон отдыха у воды, в том числе восемь зон отдыха с купанием, будут работать в Москве этим летом. Об этом на заседании президиума правительства Москвы рассказал глава департамента капремонта Алексей Елисеев.

Всего в городе имеется 126 мест массового отдыха у воды, однако 18 из них находятся на реконструкции. Купальный сезон по традиции откроется 1 июня.

Искупаться можно будет на пляже "Левобережный", в Тропареве, Мещерском, в Серебряном Бору-2, Серебряном Бору-3, на 4-й линии Хорошевского Серебряного Бора, в Строгинской пойме, на озере Черном и Школьном озере в Зеленограде.

В парках "Сокольники", "Фили", "Измайловский", на ВДНХ и в Лужниках будут работать открытые летние бассейны. В зонах отдыха у воды откроют 22 поля для игры в мини-футбол, 31 площадку для пляжного волейбола.

Также будут работать 34 спортивных и 60 детских площадок, 30 летних кафе, 30 торговых точек, 60 раздевалок, 14 станций проката лодок и катамаранов, 131 пункт велопроката, 10 мест для рыбалки и 21 пикниковая точка.

Во всех зонах отдыха с купанием предусмотрено наличие питьевой воды, туалетов, кабинок для переодевания, душевых кабин, автостоянок, мусорных контейнеров, спасательных станций и медицинского обслуживания.

Дно всех водных объектов, а также трехметровую береговую полосу обследовали, провели санитарно-противоэпидемические мероприятия. Безопасность зон отдыха обеспечат 113 общественных спасательных постов.

Планируется привлечь 310 сотрудников МЧС и свыше 1 100 общественных спасателей. В распоряжении спасателей 144 плавсредства. Телефоны вызова экстренных служб разместят на информационных щитах.

Ранее Роспотребнадзор принял в эксплуатацию четыре столичные зоны отдыха с купанием в летний сезон и 30 зон без купания. Произведена замена песка на пляжах и акарицидная обработка на прилегающей территории.

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город парки

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