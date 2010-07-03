Более тысячи добровольцев будут дежурить на столичных водоемах летом

Более 1,1 тысячи добровольных спасателей будут дежурить на московских водоемах в летний период, сообщил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по городу Александр Гоков, передает Агентство "Москва".
По его словам, в рамках взаимодействия с общественными организациями на водных объектах города будут работать 113 общественных спасательных постов.
Гоков уточнил, что с 1 июня текущего года запланирован месячник обеспечения безопасности на водоемах Москвы.
В прошлом году спасатели МЧС вытащили из воды 135 человек в течение купального сезона в столице. В период купального сезона 2018 года погибли 39 человек, а за аналогичный временной промежуток в 2017 году – 44 человека. В общей сложности коэффициент уровня гибели людей на водных объектах на 100 тысяч человек составил 0,49. Это в пять раз меньше средних показателей по стране.
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