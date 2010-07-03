Водолазы обследуют столичные водоемы перед купальным сезоном

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Водолазы обследуют столичные водоемы, в которых москвичи будут купаться этим летом. Об этом у себя во "ВКонтакте" сообщил Сергей Собянин.

"Несмотря на прохладную погоду московские спасатели уже готовятся к лету. Водолазы обследуют дно водоемов, где можно купаться и отдыхать в теплое время года", – написал мэр.

Ранее в МЧС сообщили, что на московских водоемах летом будут дежурить более 1,1 тысячи добровольных спасателей.

С 1 июня текущего года запланирован месячник обеспечения безопасности на водоемах Москвы.

Руководитель департамента ЖКХ Москвы Гасан Гасангаджиев ранее сообщил, что на столичных водоемах завершились работы по замене знаков безопасности с зимних на летние. Глава ведомства напомнил, что зимние знаки "Выход на лед запрещен" установили на водоемах столицы в ноябре 2018 года. С приходом тепла их заменили на летние таблички "Купаться запрещено".

На 244 водоемах, которые находятся в ведении ГУП "Мосводосток", установлено в общей сложности свыше 900 знаков.