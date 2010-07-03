На столичных водоемах установили более 900 знаков "Купаться запрещено"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

На столичных водоемах завершились работы по замене знаков безопасности с зимних на летние. Об этом сообщил "Интерфаксу" руководитель департамента ЖКХ Москвы Гасан Гасангаджиев.

Глава ведомства напомнил, что зимние знаки "Выход на лед запрещен" установили на водоемах столицы в ноябре 2018 года. С приходом тепла их заменили на летние таблички "Купаться запрещено".

На 244 водоемах, которые находятся в ведении ГУП "Мосводосток", установлено в общей сложности свыше 900 знаков. По словам Гасангаджиева, знаки безопасности – это информационные щиты, которые ставят вдоль берега, чтобы предупредить горожан о возможных рисках. Такие знаки информируют, например, что купание опасно для жизни и здоровья, существует риск попасть в сильное течение, водоворот или запутаться в водорослях.

"Знаки безопасности представляют собой сменные трафареты и размещаются по специальной схеме так, чтобы прочесть их можно было с любой точки берега", – пояснил глава департамента. Новые щиты появились и в знаковых местах города – на Чистых, Патриарших и Царицынских прудах, отметил Гасангаджиев.

Ранее сообщалось, что этим летом на столичных водоемах будут дежурить более тысячи добровольцев. В городе откроют 113 общественных спасательных постов. Кроме того, с 1 июня запланирован месячник обеспечения безопасности на водоемах Москвы.