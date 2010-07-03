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17:56

Четыре зоны отдыха подготовили к купальному сезону в Москве

город общество досуг

17:56

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Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Роспотребнадзор принял в эксплуатацию четыре столичные зоны отдыха с купанием в летний сезон и 30 зон без купания. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает Агентство "Москва".

Сейчас в Москве 11 зон отдыха с купанием. Одна из них, "Большой Садовый пруд", находится под надзором ФМБА, две – на реконструкции ("Большой городской пруд" в Зеленоградском административном округе и "Пляжный комплекс Бич Клаб" в САО), 48 зон отдыха без купания, из них две зоны отдыха находятся на реконструкции ("Джамгаровский пруд" и "Долгие пруды № 1,2" в СВАО).

Четыре новые зоны отдыха – это пляж "Левобережный", "Мещерское", "Озеро Черное", "Школьное". Вода в местных водоемах соответствует санитарным требованиям. Произведена замена песка на пляжах и акарицидные обработки на прилегающей территории. Сотрудники прошли медосмотр, организован производственный контроль за безопасностью воды и песка.

Также проводится приемка зон отдыха "Серебряный Бор-2", "Серебряный Бор-3", "Озеро Школьное". Из 46 зон отдыха без купания сейчас пока принято 30.

В Москве планируют обустроить 10 зон отдыха для купания. Этим летом на столичных водоемах будут дежурить более 1000 добровольцев. В городе откроют 113 общественных спасательных постов.

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город общество досуг

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