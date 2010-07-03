Погода позволит искупаться в водоемах столицы в последних числах мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жара, установившаяся в столице, позволит искупаться в водоемах уже на этой неделе, сообщил и. о. директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев.

Он отметил, что пока прогревается только верхний слой воды, но погода стоит по-настоящему летняя.

"Пока май. И это, конечно, рановато, но тем не менее я думаю, что можно будет пробовать купаться в московских водоемах уже в ближайшие дни. Самые жаркие на неделе будни: среда, четверг, пятница. В выходные уже прохладнее, но те, кто в хорошей форме, наверное, могут окунуться и в эти дни", – сказал Киктев Агентству "Москва".

Синоптик подчеркнул, что все же лучше дождаться официального открытия купального сезона.

По прогнозам метеорологов, среда, 29 мая, станет самым теплым днем с начала весны в мегаполисе. Температура воздуха окажется аномально высокой – на 8–9 градусов выше нормы.

В дневные часы воздух прогреется до 29–31 градуса в Москве и до 26–31 – в Подмосковье.

Уже в предстоящую субботу, 1 июня, в столице откроется купальный сезон. Искупаться можно будет на пляже "Левобережный", в Тропареве, Мещерском, в Серебряном Бору-2, Серебряном Бору-3, на 4-й линии Хорошевского Серебряного Бора, в Строгинской пойме, на озере Черном и Школьном озере в Зеленограде.

В парках "Сокольники", "Фили", "Измайловский", на ВДНХ и в Лужниках будут работать открытые летние бассейны. В зонах отдыха у воды откроют 22 поля для игры в мини-футбол, 31 площадку для пляжного волейбола.

Также будут работать 34 спортивных и 60 детских площадок, 30 летних кафе, 30 торговых точек, 60 раздевалок, 14 станций проката лодок и катамаранов, 131 пункт велопроката, 10 мест для рыбалки и 21 пикниковая точка.