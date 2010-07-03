Москвичей предупредили о сильной жаре в дневные часы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

ГУ МЧС по Москве предупреждает горожан о сильной жаре 29 мая.

По прогнозам синоптиков, днем воздух в столице местами прогреется до 30–31 градуса. МЧС рекомендует избегать перегрева на солнце, использовать светлую одежду и головной убор и пить больше воды.

Центр погоды "Фобос" отмечал, что среда может стать самым теплым днем весны в городе. Столбики термометров окажутся на 8–9 градусов выше нормы. Будет преимущественно солнечно и сухо.

"Мосгорсправка": как защититься от жары

И. о. директора Гидрометцентра Дмитрий Киктев рассказал, что в летом в столичном регионе температура тоже будет около или выше нормы. По его словам, среднесуточные показатели для июня в Москве, по многолетним исследованиям, составляют 17 градусов, для июля – 19,2 градуса, для августа – 17 градусов.

Завлабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что после аномальной жары могут прийти торнадо и смерчи. Однако главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова же считает, что смена погоды к концу недели не будет настолько контрастной. Киктев добавил, что прогнозируются такие явления не за неделю, а только "ближе к делу".

В последних числах мая в Москве погода уже позволит купаться в водоемах. Пока прогревается только верхний слой воды, но погода стоит по-настоящему летняя. В то же время и. о. директора Гидрометцентра призвал дождаться официального открытия купального сезона.