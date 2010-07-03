Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за риска пожаров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Желтый уровень погодной опасности объявлен в столице на 3 июня из-за высокой пожароопасности. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Гидрометцентр России.

"Погода потенциально опасна", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на предстоящей неделе москвичей ждет 30-градусная жара. Вторжение тепла в Москву начнется во вторник, 4 июня. Температура днем поднимется до 26 градусов тепла, а в среду – до 30 градусов. В четверг в городе температура воздуха может подняться до +33 градусов.

В связи с жаркой погодой в центрах соцобслуживания и их филиалах открылись "комнаты прохлады". Там есть кулеры с водой, кондиционеры и место для досуга. Работают они с понедельника по четверг с 09:00 до 20:00, в пятницу – до 18:45 и в субботу – до 16:00.

По информации МЧС, высокая пожароопасность сохранится в столичном регионе со 2 по 4 июня. Горожан призвали ограничить выходы на природу, а также быть предельно осторожными с огнем. Нельзя разводить костры в лесу и на торфяниках в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев.

