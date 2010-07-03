"Эталонная" июньская погода ждет москвичей на следующей неделе

Солнечная погода с небольшим количеством осадков установится в Москве на следующей неделе, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Он уточнил, что в понедельник ожидается в переменная облачность, без осадков. Но будет дуть северный ветер со скоростью 4–9 метров в секунду. Воздух прогреется до 20–22 градусов в Москве и 18–23 по области.
"Следующая неделя пройдет под знаком антициклона, и сложится эталонная погода в плане климатических норм. Будет очень много солнца, никаких осадков всю неделю и постепенный рост температуры до уровня жары", – цитирует метеоролога РИА Новости.
По его словам, вторжение тепла в Москву начнется во вторник. Температура днем поднимется до 26 градусов, а в среду в город придет 30-градусная жара. В четверг столбики термометров могут подняться и выше – до 33 градусов.
Вода может прогреться до 23 градусов. Тишковец отметил, что такая жара и засушливость могут спровоцировать пожары.
В связи с жаркой погодой в центрах соцобслуживания и их филиалах открылись "комнаты прохлады". Там есть кулеры с водой, кондиционеры и место для досуга. Работают они с понедельника по четверг с 09:00 до 20:00, в пятницу до 18:45 и в субботу до 16:00.
По информации МЧС, высокая пожароопасность сохранится в столичном регионе со 2 по 4 июня. Горожан призвали ограничить выходы на природу, а также быть предельно осторожными с огнем. Нельзя разводить костры в лесу и на торфяниках в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса, лесосеках, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев.
Не следует бросать горящие спички, окурки, горячую золу из курительных трубок. Кроме того, не нужно сжигать мусор в лесу и на торфяниках.
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