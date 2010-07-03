Москвичей предупредили о высокой пожароопасности

Высокая пожароопасность сохранится в столичном регионе со 2 по 4 июня, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.
"По прогнозам синоптиков в период со 2 июня по 4 июня местами в Москве и Московской области сохранится высокий уровень пожароопасности четвертого класса", – передает управление.
Горожан призвали ограничить выходы на природу, а также быть предельно осторожными с огнем. Нельзя разводить костры в лесу и на торфяниках в хвойных молодняках, старых горельниках, на участках поврежденного леса, лесосеках, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев.
Не следует бросать горящие спички, окурки, горячую золу из курительных трубок. Кроме того, не нужно сжигать мусор в лесу и на торфяниках.
Весна в Москве оказалась теплее обычного. Средняя температура воздуха в столице была на 2,8 градуса выше климатической нормы. Май был теплее положенного на 3,4 градуса.
За три весенних месяца выпало 98 миллиметров осадков при средней норме в 129 миллиметров. Апрель в городе стал самым засушливым за последние почти 100 лет: за месяц выпало лишь 8,6 миллиметра осадков при норме в 44. В мае выпало 54 миллиметра дождей, что составляет 106% от нормы.
Самым жарким днем весны стало 29 мая. Термометры показывали на 8–9 градусов выше климатической нормы, воздух прогревался местами до +31 градуса.
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