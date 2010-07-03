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08:06

Россиян предупредили об опасности купания в фонтанах

общество безопасность

08:06

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Купание в фонтане может привести к кишечной инфекции, респираторной инфекции, конъюктивиту. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

"В процессе эксплуатации вода в фонтане обновляется не часто, и кроме того не очищается и не обеззараживается по требованиям предъявляемым для бассейнов, предназначенных для купания и занятия спортом", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что главной опасностью являются энтеровирусные, ротавирусные инфекции и вирусный гепатит А.

Россиянам напомнили, что фонтаны являются элементами благоустройства города и служат для увлажнения воздуха и придания эстетического вида местности.

Ранее сообщалось, что в Москве этим летом будут работать 108 зон отдыха у воды, в том числе восемь зон отдыха с купанием. Всего в городе имеется 126 мест массового отдыха у воды, однако 18 из них находятся на реконструкции. Купальный сезон по традиции откроется 1 июня.

Искупаться можно будет на пляже "Левобережный", в Тропареве, Мещерском, в Серебряном Бору-2, Серебряном Бору-3, на 4-й линии Хорошевского Серебряного Бора, в Строгинской пойме, на озере Черном и Школьном озере в Зеленограде. Также будут работать открытые бассейны.

Безопасность зон отдыха обеспечат 113 общественных спасательных постов. Планируется привлечь 310 сотрудников МЧС и свыше тысячи общественных спасателей. В распоряжении спасателей 144 плавсредства. Телефоны вызова экстренных служб разместят на информационных щитах.

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общество безопасность

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