Россиян предупредили об опасности купания в фонтанах

Купание в фонтане может привести к кишечной инфекции, респираторной инфекции, конъюктивиту. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
"В процессе эксплуатации вода в фонтане обновляется не часто, и кроме того не очищается и не обеззараживается по требованиям предъявляемым для бассейнов, предназначенных для купания и занятия спортом", – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что главной опасностью являются энтеровирусные, ротавирусные инфекции и вирусный гепатит А.
Россиянам напомнили, что фонтаны являются элементами благоустройства города и служат для увлажнения воздуха и придания эстетического вида местности.
Ранее сообщалось, что в Москве этим летом будут работать 108 зон отдыха у воды, в том числе восемь зон отдыха с купанием. Всего в городе имеется 126 мест массового отдыха у воды, однако 18 из них находятся на реконструкции. Купальный сезон по традиции откроется 1 июня.
Искупаться можно будет на пляже "Левобережный", в Тропареве, Мещерском, в Серебряном Бору-2, Серебряном Бору-3, на 4-й линии Хорошевского Серебряного Бора, в Строгинской пойме, на озере Черном и Школьном озере в Зеленограде. Также будут работать открытые бассейны.
Безопасность зон отдыха обеспечат 113 общественных спасательных постов. Планируется привлечь 310 сотрудников МЧС и свыше тысячи общественных спасателей. В распоряжении спасателей 144 плавсредства. Телефоны вызова экстренных служб разместят на информационных щитах.
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