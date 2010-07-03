Малооблачная погода и до 26 градусов ожидается во вторник в Москве

Фото: depositphotos/Balakate

Малооблачная погода без осадков и 26 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, 4 июня.

Как сообщается на портале "Метеоновости", днем столица и область окажутся вблизи центра обширного антициклона.

Воздух в столице прогреется до плюс 26 градусов. Будет дуть южный ветер скоростью 2-5 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 30 процентов.

Ранее сообщалось, что в центрах социального обслуживания и их филиалах в связи с жаркой погодой открылись "комнаты прохлады".