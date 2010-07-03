Весна 2019 года вошла в пятерку самых теплых

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Весна 2019 года вошла в топ-5 самых теплых за всю историю метеонаблюдений в столице. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По словам синоптиков, эта весна была признана второй среди самых теплых в Северном полушарии и четвертой – в России за всю историю метеонаблюдений. Еще теплее оказались только весны 2017-го, 2014-го и 1990 годов, уточнили в Гидрометцентре. "В Москве весна – пятая самая теплая, ее температура более 0,5 градуса уступает рекордно теплой весне 1975 года", – сказано в сообщении метеослужбы.

Как рассказали специалисты, этой весной средняя сезонная температура воздуха почти по всей стране превысила норму на два градуса и более. По данным Гидрометцентра, в Ямало-Ненецком, Таймырском и Эвенкийском автономных округах, а также на севере Якутии и Дальнего Востока средние температуры были на целых четыре градуса выше нормы.

Ранее метеорологи сообщили, что май 2019 года вошел в восьмерку самых теплых. Средняя суточная температура воздуха в городе составила 16,3 градуса, что на 3,2 градуса выше нормы.

Кроме того, ко вторым июньским выходным москвичам пообещали 30-градусную жару. Уже в четверг, 6 июня, температура воздуха в городе повысится до плюс 25–30 градусов, предупредили синоптики. А в пятницу и субботу зной в столице достигнет +31 градуса.