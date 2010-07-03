Весна 2019 года вошла в пятерку самых теплых

Весна 2019 года вошла в топ-5 самых теплых за всю историю метеонаблюдений в столице. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
По словам синоптиков, эта весна была признана второй среди самых теплых в Северном полушарии и четвертой – в России за всю историю метеонаблюдений. Еще теплее оказались только весны 2017-го, 2014-го и 1990 годов, уточнили в Гидрометцентре. "В Москве весна – пятая самая теплая, ее температура более 0,5 градуса уступает рекордно теплой весне 1975 года", – сказано в сообщении метеослужбы.
Как рассказали специалисты, этой весной средняя сезонная температура воздуха почти по всей стране превысила норму на два градуса и более. По данным Гидрометцентра, в Ямало-Ненецком, Таймырском и Эвенкийском автономных округах, а также на севере Якутии и Дальнего Востока средние температуры были на целых четыре градуса выше нормы.
Ранее метеорологи сообщили, что май 2019 года вошел в восьмерку самых теплых. Средняя суточная температура воздуха в городе составила 16,3 градуса, что на 3,2 градуса выше нормы.
Кроме того, ко вторым июньским выходным москвичам пообещали 30-градусную жару. Уже в четверг, 6 июня, температура воздуха в городе повысится до плюс 25–30 градусов, предупредили синоптики. А в пятницу и субботу зной в столице достигнет +31 градуса.
"Климат-контроль": какая погода ожидает москвичей в начале июня
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.